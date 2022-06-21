Немецкий газовый гигант приготовился разорвать партнерство с «Газпромом»

«Ъ»: немецкая Linde сообщила «Газпрому» о намерении выйти из СПГ-проекта в Усть-Луге

Немецкий производитель промышленных газов Linde сообщил «Газпрому» об отказе от работы по проектированию и строительству предприятия по переработке и сжижению природного газа (СПГ) «Балтийский СПГ» в Усть-Луге. О намерении компании пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Проект принадлежит компании «РусХимАльянс» (по 50 процентов у «Газпрома» и «Русгаздобычи»), а Linde выступает EPC-подрядчиком и поставщиком части оборудования. EPC (Engineering, Procurement and Construction) включает в себя детальное проектирование и подготовку к строительству предприятия, управление закупками, надзор и ввод в эксплуатацию. В настоящее время «Газпром» и «Русгаздобыча» ищут варианты решения проблемы выхода крупного подрядчика из проекта, в том числе рассматривают возможность перезаключить контракт с Linde c третьей стороной.

Немецкий газовый гигант придерживается принципиальной позиции разорвать партнерство с «Газпромом». После заявления Linde о выходе из проекта неопределенность с «Балтийским СПГ», скорее всего, затронет технологически связанный с ним проект строительства газохимического завода в Усть-Луге, отмечает «Коммерсантъ». Ранее компания вышла из совместного с «Северсталью» предприятия по производству теплообменников для газоперерабатывающей промышленности и СПГ и также покинула проект Амурского горно-химического комбината (ГХК) СИБУРа.

Если строительство завода по переработке и сжижению газа в Усть-Луге удастся завершить, то он будет производить 19,5 миллиона тонн СПГ в год. Ранее генеральный директор компании «РусХимАльянс» Кирилл Селезнев заявил, что газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в России и вторым по переработке газа мире.

В конце марта 2022 года компания Linde, участвовавшая в строительстве завода «Балтийский СПГ», заявила о приостановке развития новых проектов в России на фоне ситуации на Украине. Компания уточнила, что продолжает следить за ситуацией вокруг Украины и будет полностью соблюдать международные санкции в отношении России.