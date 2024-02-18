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13:04, 18 февраля 2024Мир

Путин заявил о сложной внутриполитической борьбе в Германии

Президент России Путин заявил, что в ФРГ идет сложная внутриполитическая борьба

Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин заявил, что в Германии идет сложная внутриполитическая борьба. В связи с этим он предпочел не давать оценок на эту тему, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, определять приоритеты должно немецкое правительство.

«Кто там на что пытается сделать ставку, для того чтобы кому-то удержаться у власти, кому-то к ней прийти — иногда со стороны это сложно не то чтобы отследить, а вот вникнуть в суть такую, в ткань происходящих событий непросто», — указал российский лидер.

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