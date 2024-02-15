Путин: глава МИД ФРГ враждебно настроена по отношению к РФ и к своей стране

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок враждебно настроена не только к России, но и к собственной стране. Такое отношение немецкого политика раскрыл президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, глава МИД ФРГ с пренебрежением относится к экономическим интересам своей страны и своего народа.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер указал Бербок на ошибку в отношении к России и президенту страны Владимиру Путину. В частности, Шредер посоветовал министру выбирать слова, высказываясь о стране и ее лидере. «Если политика сводится к эмоциям, как в случае с Бербок, то это неправильно», — подчеркнул Шредер.