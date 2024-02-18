Губернатор Гладков: разрушенный в Белгороде ТЦ отстроят заново

Торговый центр в Белгороде, который полностью выгорел после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 февраля, отстроят заново. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков после встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Уточняется, что торговая площадка «Галерея» полностью выгорела после попадания снарядов. На сегодняшний день торговый центр общей площадью 450 квадратный метров возводится с нуля, отметил Гладков.

Губернатор подчеркнул, что часть ущерба собственнику уже компенсировали, в здании активно ведутся работы, через пару месяцев центр откроется заново.