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10:05, 18 февраля 2024Россия

Рогов предрек ослабление поддержки Киева Западом после взятия Авдеевки

Рогов: взятие Авдеевки — большой шаг в деле обеспечения безопасности Донецка

Фото: Павел Лисицын РИА Новости

Взятие города Авдеевка — это большой шаг вперед в деле обеспечения безопасности Донецка. Об освобождении населенного пункта высказался председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Это очень большой шаг вперед с точки зрения обеспечения безопасности столицы ДНР Донецка. Это кратное сокращение обстрелов города, эмоциональный слом врага. Стратегически взятие Авдеевки открывает возможности для дальнейшего освобождения Донбасса и Новороссии», — сказал он.

Рогов отметил, что на протяжении восьми лет Авдеевку готовили к обороне. По его словам, она отрывает путь Армии России к дальнейшему освобождению территорий. Также он допустил, что взятие населенного пункта ослабит стремление Запада поддерживать Киев.

Ранее президент России Владимир Путин в телеграмме генерал-полковнику Андрею Мордвичеву объявил благодарность войскам, принимавшим участие в боях за Авдеевку.

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