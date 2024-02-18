Рогов предрек ослабление поддержки Киева Западом после взятия Авдеевки

Рогов: взятие Авдеевки — большой шаг в деле обеспечения безопасности Донецка

Взятие города Авдеевка — это большой шаг вперед в деле обеспечения безопасности Донецка. Об освобождении населенного пункта высказался председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Это очень большой шаг вперед с точки зрения обеспечения безопасности столицы ДНР Донецка. Это кратное сокращение обстрелов города, эмоциональный слом врага. Стратегически взятие Авдеевки открывает возможности для дальнейшего освобождения Донбасса и Новороссии», — сказал он.

Рогов отметил, что на протяжении восьми лет Авдеевку готовили к обороне. По его словам, она отрывает путь Армии России к дальнейшему освобождению территорий. Также он допустил, что взятие населенного пункта ослабит стремление Запада поддерживать Киев.

Ранее президент России Владимир Путин в телеграмме генерал-полковнику Андрею Мордвичеву объявил благодарность войскам, принимавшим участие в боях за Авдеевку.