Россиян предостерегли от выращивания одного популярного цветка на даче

Депутат ГД Гаврилов: за выращивание ипомеи трехцветной грозит лишение свободы

Депутат Госдумы (ГД) Сергей Гаврилов предостерег россиян от выращивания одного популярного разноцветного садового цветка на даче. В беседе с РИА Новости он сообщил, в ряде случае за выращивание ипомеи трехцветной может грозить лишение свободы.

«Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. Хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной рассматривается уже как уголовное преступление», — объяснил Гаврилов, добавив, что в таком случае может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Депутат предупредил, что это растение очень быстро размножается, а вещества, которые содержатся в его семечках — галлюционогенные, наркотические.

Ранее россиян предупредили о штрафах за разведение некоторых растений на даче. Так, на загородном участке запрещено высаживать мак, коноплю и другие культуры.