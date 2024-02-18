Российский пассажирский самолет получил повреждения при контакте со спецтехникой

Прилетевший в Новосибирск самолет был поврежден при контакте со спецтехникой

В аэропорту Новосибирска пассажирский самолет получил повреждения при контакте со спецтехникой. Об этом сообщила Якутская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Речь идет о самолете российской авиакомпании «Алроса», прилетевшем из Мирного в Новосибирск. Инцидент произошел 17 февраля. «По предварительной информации, 17 февраля 2024 в аэропорту Новосибирска воздушное судно авиакомпании "Алроса", выполнившее рейс по маршруту "Мирный (Якутия) – Новосибирск", получило повреждение элементов законцовки крыла в результате соприкосновения с автомобилем аэродромной техники», — сказано в сообщении ведомства.

В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего организована проверка соблюдения требований по безопасности полетов.

Ранее в этот же день стало известно, что легкий пассажирский и транспортный самолет L-410 вынужденно сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре из-за обледенения.