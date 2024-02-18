В России самолет совершил вынужденную посадку из-за обледенения

Самолет L-410 вынужденно сел в Комсомольске-на-Амуре из-за обледенения

Легкий пассажирский и транспортный самолет L-410 совершил вынужденную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре (Хурба) из-за обледенения. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Воздушное судно направлялось из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск. На борту находились лишь два члена экипажа. Они не пострадали.

17 февраля самолет российской авиакомпании, летевший в Стамбул из Москвы, вернулся в Шереметьево из-за пожара на борту.

