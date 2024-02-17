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14:32, 17 февраля 2024Путешествия

Самолет с россиянами вернулся в Шереметьево из-за пожара на борту

Летевший в Стамбул самолет вернулся в Шереметьево из-за пожара на борту
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Самолет российской авиакомпании, летевший в Стамбул из Москвы, вернулся в Шереметьево из-за пожара на борту. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что командир воздушного судна (КВС) доложил об инциденте через несколько минут после взлета. Некоторое время спустя он уточнил, что дым рассеивается, и решил следовать в зону ожидания.

По данным источника, в аэропорту была объявлена тревога для аварийно-спасательной команды с кодом «синий». По прошествии 15 минут в зоне ожидания КВС сообщил о том, что лайнер направляется в аэродром вылета. Там Boeing 737-800 благополучно приземлился. Через три часа пассажиры улетели в Стамбул на резервном самолете.

Ранее летевший из Китая в Россию самолет экстренно сел в аэропорту назначения из-за срабатывания датчика пожара в багажном отделении. После посадки всех пассажиров эвакуировали.

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      Алина Черненко
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