Самолет с россиянами вернулся в Шереметьево из-за пожара на борту

Летевший в Стамбул самолет вернулся в Шереметьево из-за пожара на борту

Самолет российской авиакомпании, летевший в Стамбул из Москвы, вернулся в Шереметьево из-за пожара на борту. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что командир воздушного судна (КВС) доложил об инциденте через несколько минут после взлета. Некоторое время спустя он уточнил, что дым рассеивается, и решил следовать в зону ожидания.

По данным источника, в аэропорту была объявлена тревога для аварийно-спасательной команды с кодом «синий». По прошествии 15 минут в зоне ожидания КВС сообщил о том, что лайнер направляется в аэродром вылета. Там Boeing 737-800 благополучно приземлился. Через три часа пассажиры улетели в Стамбул на резервном самолете.

Ранее летевший из Китая в Россию самолет экстренно сел в аэропорту назначения из-за срабатывания датчика пожара в багажном отделении. После посадки всех пассажиров эвакуировали.