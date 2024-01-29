Летевший из Китая в Россию самолет совершил экстренную посадку

Самолет рейса Харбин — Якутск экстренно сел из-за срабатывания датчика пожара

Летевший из Китая в Россию самолет экстренно сел в аэропорту назначения из-за срабатывания датчика пожара в багажном отделении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе Харбин — Якутск. На борту лайнера находилось 30 пассажиров и 9 членов экипажа. После того как воздушное судно совершило посадку, все они были эвакуированы.

По данным источника, после внешнего осмотра самолета пожарные не обнаружили открытого горения, однако запах гари присутствовал. Проверка воздушного судна продолжается.

Ранее у самолета китайской авиакомпании Air China с 146 пассажирами на борту загорелся двигатель незадолго до посадки в Сингапуре. Эвакуация людей из салона попала на видео.

