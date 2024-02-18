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17:57, 18 февраля 2024Россия

С шахты «Таштагольская» в Кузбассе эвакуировали рабочих из-за горного удара

В Кузбассе эвакуировали рабочих шахты «Таштагольская» из-за горного удара
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Кузбассе эвакуировали всех рабочих шахты «Таштагольская» из-за горного удара магнитудой 2,4. Об этом сообщает ТАСС.

Геодинамическое явление было зарегистрировано в 18:57 (14:57 мск). В это время удара на смене находились 163 человека. Они все вышли на поверхность, пострадавших нет. Силы регионального управления МЧС не привлекались.

25 января в Приморском крае эвакуировали около 70 горняков из-за пожара на руднике. В результате произошедшего никто не пострадал.

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      Илона Палей
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