С шахты «Таштагольская» в Кузбассе эвакуировали рабочих из-за горного удара
В Кузбассе эвакуировали рабочих шахты «Таштагольская» из-за горного удара
В Кузбассе эвакуировали всех рабочих шахты «Таштагольская» из-за горного удара магнитудой 2,4. Об этом сообщает ТАСС.
Геодинамическое явление было зарегистрировано в 18:57 (14:57 мск). В это время удара на смене находились 163 человека. Они все вышли на поверхность, пострадавших нет. Силы регионального управления МЧС не привлекались.
25 января в Приморском крае эвакуировали около 70 горняков из-за пожара на руднике. В результате произошедшего никто не пострадал.