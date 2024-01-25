На российском руднике произошел пожар

В Приморье около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике

В Дальнегорском районе Приморского края около 70 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике. Об этом сообщили в диспетчерской службе, передает РИА Новости.

«На 275 горизонте, где возгорание, людей сейчас нет. Там было 2 человека, они вышли, когда задымление началось. Всего в шахте 68 человек было, сейчас идет эвакуация, выведено 30 с лишним человек», — сообщил собеседник агентства, добавив, что в результате пожара никто не пострадал.

Ранее, в октябре 2023 года, в Пермском крае обрушилась кровля в шахте на Усть-Яйвинском руднике. Несовместимые с жизнью травмы получил один человек.

До этого на шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Белгородской области произошло обрушение бетонной крепи с борта горной выработки. Никто из сотрудников не пострадал, предприятие впоследствии заработало в штатном режиме.