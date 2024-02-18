Снайпер ВСУ высказалась о раздражающих солдат российских дронах

Снайпер ВСУ Белозерская призналась, что солдат раздражают российские дроны

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Елена Белозерская призналась, что ее и других бойцов раздражают российские беспилотники. Об этом она высказалась в интервью изданию The Sun.

Снайпер ответила на вопрос о том, как изменились сегодняшние битвы против России по сравнению с боями 2014 и 2017 годов. Белозерская признала, что характер войны изменился, став более сложным. «Дроны противника очень раздражают — что бы мы ни делали, враг практически все время нас видит», — заявила она. Вместе с тем снайпер выделила один из положительных моментов для ВСУ, который заключается в возможности наносить удары «по вражеской территории России».

Ранее в феврале замкомандира отряда «Шторм» с позывным Лотос рассказал о борьбе с дронами в зоне специальной военной операции.