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17:43, 18 февраля 2024Бывший СССР

Снайпер ВСУ высказалась о раздражающих солдат российских дронах

Снайпер ВСУ Белозерская призналась, что солдат раздражают российские дроны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Елена Белозерская призналась, что ее и других бойцов раздражают российские беспилотники. Об этом она высказалась в интервью изданию The Sun.

Снайпер ответила на вопрос о том, как изменились сегодняшние битвы против России по сравнению с боями 2014 и 2017 годов. Белозерская признала, что характер войны изменился, став более сложным. «Дроны противника очень раздражают — что бы мы ни делали, враг практически все время нас видит», — заявила она. Вместе с тем снайпер выделила один из положительных моментов для ВСУ, который заключается в возможности наносить удары «по вражеской территории России».

Ранее в феврале замкомандира отряда «Шторм» с позывным Лотос рассказал о борьбе с дронами в зоне специальной военной операции.

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      Полина Кислицына
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