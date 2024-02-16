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09:05, 16 февраля 2024Силовые структуры

Офицер отряда «Шторм» рассказал о борьбе с дронами в зоне СВО

Офицер отряда «Шторм» с позывным Лотос рассказал о борьбе с дронами в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО) работают над тем, чтобы лучше противостоять дронам. Об этом «Ленте.ру» рассказал замкомандира отряда «Шторм» 136-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск России с позывным Лотос.

«Где-то год назад дроны, конечно, уже были — но в начале конфликта они были заточены только на уничтожение бронетехники и их было не так много. Сейчас же порой один беспилотник может выслеживать одного солдата», — сообщил он.

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При этом, по словам Лотоса, сегодня нет гарантированных средств противодействия, которые позволили бы обезопасить бойцов от таких дронов. В то же время у противника остаются минометы и артиллерия.

Полную версию интервью с офицером отряда «Шторм» можно прочитать здесь.

«Представьте: есть стандартная штурмовая группа в десять человек. Если дрон прилетит в эту группу и ранит одного-двух бойцов, мы теряем не только раненых, но еще человек четырех, которые будут их эвакуировать. В итоге из штурмовой группы в десять человек остаются только четыре бойца — этого мало для выполнения задачи», — пояснил он.

Поэтому сегодня, по словам Лотоса, бойцы отряда «Шторм» работают над тем, чтобы лучше противостоять дронам: для их, как для пехотинцев, это очень важно — они «проявляют инициативу с низов, не полагаясь на начальников».

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      Владимир Шарапов
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