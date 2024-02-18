Стало известно о судьбе брошенной ВСУ военнослужащей. Ее спасали российские бойцы

Сальдо: брошенная своими военнослужащая ВСУ продолжает лечение в госпитале

Военнослужащая, которую бросили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) после боя на левом берегу Днепра, продолжает лечение в российском госпитале. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Эта женщина пока что продолжает лечение в российском военном госпитале», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о судьбе военной. Другие подробности о ее состоянии Сальдо не привел.

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В декабре прошлого года Сальдо рассказывал, что раненую женщину-военнослужащую, брошенную на поле боя, спасли бойцы Вооруженных сил России. «Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе наш беспилотник, подала рукой просьбу о помощи. Так как их бросили, российские военные их эвакуировали и оказали специальную помощь», — сообщал он.

Сальдо также публиковал видео, на котором женщина в военной форме лежит в траве под ветками кустов. Увидев российский беспилотник, она начинает махать рукой, чтобы привлечь к себе внимание. Операторы, следившие за камерами, поняли ее просьбы о помощи. Вокруг нее на поле лежат тела военнослужащих.

В феврале бойцы ВСУ помогли эвакуировать российского командира, взявшего их в плен

Бойцы ВСУ эвакуировали раненого российского командира морских пехотинцев с позывным Хищник. Инцидент произошел в начале февраля во время штурма Новомихайловки взводом 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского морского флота (ТОФ). Во время боев за город Хищник был тяжело ранен дроном-камикадзе, однако до 9 февраля военный продолжал руководить штурмовым взводом.

Позже его удалось эвакуировать благодаря ухудшившимся погодным условиям, которые не позволяли ВСУ использовать аэроразведку и FPV-дроны.

«Обездвиженного Хищника до точки эвакуации помогали нести в том числе и пленные солдаты ВСУ, которых его "Штормы" захватили в ходе боя», — говорится в сообщении.