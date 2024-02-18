Суд в Турции изучит данные со смарт-часов убитой россиянки

DHA: суд Турции изучит данные смарт-часов убитой 33-летней россиянки Емельяновой

Суд в Турции отложил до марта слушания по делу о смерти гражданки России Анастасии Емельяновой в провинции Эрзурум осенью 2023 года. Об этом сообщило агентство DHA.

К этому времени сотрудники судебной ветви власти изучат данные со смарт-часов в последний день жизни 33-летней россиянки.

По информации следствия, Емельянова устроилась системным администратором в одной из компаний Эрзурума. Там же она познакомилась с работавшим в кафе 30-летним сирийцем Мохаммедом Низаром Арнабехом. Между ними завязалась дружба. Вечером 20 сентября 2023 года, согласно показаниям соседей, они поссорились, после чего россиянку обнаружили мертвой.

Сириец заявил на допросе, что нашел Емельянову мертвой и сообщил об этом соседям. Он был арестован по обвинению в убийстве. На первом заседании суда мужчина не признал себя виновным. Тело россиянки было отправлено на родину.

Адвокат семьи Емельяновой Бегюм Осма сообщила, что Арнабех во время следствия и в суде путался в показаниях. В день убийства россиянка общалась с другой женщиной, что ранее не было отражено в деле, поэтому суд намерен заслушать ее показания.

В ноябре прошлого года тела 42-летней россиянки и ее 15-летней дочери, завернутые в простыни и связанные веревкой, обнаружили на крутом склоне в турецком курортном районе Бодрум. Полиция начала масштабное расследование.