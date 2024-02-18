Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:44, 18 февраля 2024Бывший СССР

Российские военные нашли западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке

Российские военные нашли трофейное западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские военные обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке, пишет РИА Новости.

Оружие было найдено во время рейда отряда спецназначения «Викинг». Бойцы Вооруженных сил (ВС) России обнаружили партию снарядов для автоматического гранатомета — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Как уточнили военные, оставленное оружие — иностранного производства, предположительно, польского или болгарского происхождения.

«Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые», — указал один из участников рейда.

Ранее Минобороны России объявило о полном взятии Авдеевки. По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 1,5 тысячи бойцов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «У России есть легитимные требования к нам». Премьер Эстонии признала законными претензии Москвы по замороженным активам

      Российские военные нашли западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке

      Симоньян призвала к «справедливизации» правосудия

      В США предложили внести Россию в список спонсоров терроризма

      В Британии раскрыли причину ярости ВСУ

      В Германии проверят раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2»

      В США призвали исключать из НАТО страны с недостаточным бюджетом на оборону

      Пашинян отказался считать Армению союзницей России по вопросу Украины

      В Раде призвали вернуть ядерное оружие Украине

      Неизвестные попытались захватить контроль связи израильского лайнера над Сомали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше