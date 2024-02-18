Российские военные нашли трофейное западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке

Российские военные обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке, пишет РИА Новости.

Оружие было найдено во время рейда отряда спецназначения «Викинг». Бойцы Вооруженных сил (ВС) России обнаружили партию снарядов для автоматического гранатомета — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Как уточнили военные, оставленное оружие — иностранного производства, предположительно, польского или болгарского происхождения.

«Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые», — указал один из участников рейда.

Ранее Минобороны России объявило о полном взятии Авдеевки. По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 1,5 тысячи бойцов.