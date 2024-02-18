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22:05, 18 февраля 2024Бывший СССР

В Раде призвали вернуть ядерное оружие Украине

В Раде призвали вернуть ядерное оружие Украине, несмотря на угрозу санкций

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Global Look Press

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выступил за идею возвращения Украине ядерного оружия, от которого она отказалась в середине 1990-х. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, Киев должен сделать это, несмотря на реальную угрозу санкций. Он допустил, что в этом случае НАТО не захочет принимать Украину в альянс. Депутат указал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не нужны тысячи ракет, необходимо — 20. Он добавил, что в случае санкций, Киев «потерпит», но «иного выхода нет».

«Я поддерживаю возвращение ядерного оружия Украине. И считаю, что это наша единственная опция для выживания», — призвал депутат.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США могут применить ядерное оружие из-за Украины в случае военного поражения Киева.

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