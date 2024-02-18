Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 18 февраля 2024Россия

Украина перебросила Patriot под Авдеевку

Кимаковский: ВСУ перебросили под Авдеевку системы ПВО Patriot

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под населенный пункт Авдеевка в Донецкой народной Республике (ДНР) системы противовоздушной обороны (ПВО), включая американские комплексы Patriot. Об этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС.

«По нашим данным, вооруженные формирования Украины стянули под Авдеевку системы ПВО. Среди образцов как советские зенитно-ракетные комплексы, так и несколько расчетов американских Patriot», — сказал он.

Советник добавил, что ВСУ продолжают спешно формировать линию обороны в нескольких километрах от Авдеевки.

Ранее в феврале представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что данные черных ящиков и экспертиза однозначно доказали факт атаки потерпевшего крушение в Белгородской области Ил-76 с помощью Patriot.

В сентябре издание Business Insider писало, что переданные Киеву комплексы Patriot не могут сбивать российские авиабомбы с модулями планирования и коррекции.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Это вопрос жизни и смерти». Путин объяснил значение ситуации вокруг Украины для России

      Глава евродипломатии заявил о решении ситуации на Украине в течение трех месяцев

      Москвина объяснила интервью обвинявшему россиян в допинге журналисту из США

      Германия передала Украине непригодные к бою БТР

      В Кремле рассказали о докладах Путину по Авдеевке в режиме реального времени

      Путин рассказал о нежелании Киева завершить конфликт

      Минобороны объявило о полном взятии Авдеевки

      Стало известно о возможном возвращении Губина на сцену

      Российский путешественник рассказал о ценах на яйца в Европе

      Медведев назвал цели ядерных ударов России в случае войны с Западом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше