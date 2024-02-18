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03:31, 18 февраля 2024Мир

В Болгарии пресекли попытку проведения неонацистского марша

Sofia Globe: полиция Болгарии пресекла попытку проведения неонацистского марша

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Полиция Болгарии пресекла попытку проведения неонацистского шествия в Софии. Об этом пишет издание Sofia Globe.

Как указали журналисты, группа людей начала собираться в 17:00 (16:00 мск) в центре города для участия в факельном шествии, несмотря на то, что местный муниципалитет не дал согласие на проведение мероприятия.

«Полиция болгарской столицы Софии, действуя по распоряжению мэра Васила Терзиева, заблокировала проведение вечернего "Лукова марша", ежегодного шествия в честь Христо Лукова», — сказано в сообщении.

Луков в 1930-1940-х годах был лидером неонацистского Союза болгарских национальных легионов. Мероприятие в честь генерала проводилось в Софии ежегодно начиная с 2003-го. Марш привлекал националистически настроенных поклонников Христо Лукова, который поддерживал Германию во время Второй мировой войны и был убит антифашистским движением сопротивления.

Ранее посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что в стране ведется целенаправленная кампания по вымарыванию из сознания местных всего положительного, что связано с РФ.

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      Марина Совина
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