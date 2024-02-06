Раскрыта судьба советских памятников в Болгарии

Посол России в Болгарии рассказала об отношении к советским памятникам в стране

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что в стране ведется целенаправленная кампания по вымарыванию из сознания местных всего положительного, что связано с РФ. При этом болгары бережно относятся к памятникам, связанным с русско-турецкой войной и освобождением страны от османского ига, а также к монументам бойцам Советской армии, похороненным на их земле. Судьбу памятников дипломат раскрыла в беседе с KP.RU.

«В эту канву ложатся и заявления некоторых политиков о необходимости переписывания школьных учебников, с тем чтобы "не создавать предпосылок для формирования признательности к России", и навязывание нарратива об "оккупационном характере" действий Красной армии в ходе Второй мировой войны. В эту же парадигму вписывается и демонтаж памятника Советской армии в Софии», — рассказала она.

В настоящее время демонтированная скульптурная композиция хранится на складе в селе Долни-Лозен под Софией, о реставрации речи не идет, отметила дипломат. Но, например, в Пловдиве инициативу двух городских депутатов о переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алеша» никто не поддержал.

Ранее Госдума России осудила предложение по сносу советского памятника в Болгарии. Демонтировать скульптуру захотели депутаты от партии «Демократы за сильную Болгарию» Владимир Славенски и Йоно Чепилски.