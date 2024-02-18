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09:11, 18 февраля 2024Мир

В Гааге вспыхнули беспорядки из-за конфликта между мигрантами

NL Times: эритрейские мигранты учинили беспорядки в Гааге

Фото: Reuters

Две враждующие группы эритрейцев учинили беспорядки в нидерландской Гааге. Были подожжены несколько полицейских автомобилей и автобус. Об этом сообщает NL Times.

В нидерландской Гааге группа эритрейских мигрантов организовала митинг в поддержку действующего правительства Эритреи, но к месту его проведения пришли их бывшие сограждане, не согласные с действующей властью на родине. Потасовка перешли в уличные беспорядки, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что в городе Вроцлав польские фермеры запустили петарды в офис Еврокомиссиии и забросали его яйцами. «Акция протеста началась утром в 10:00, примерно в 10:10 или 10:15 ее прекратили сами организаторы, они попросили людей разойтись», — сказала пресс-секретарь мэрии Вроцлава Моника Дубец.

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      Виктория Кондратьева
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