В Гааге вспыхнули беспорядки из-за конфликта между мигрантами

NL Times: эритрейские мигранты учинили беспорядки в Гааге

Две враждующие группы эритрейцев учинили беспорядки в нидерландской Гааге. Были подожжены несколько полицейских автомобилей и автобус. Об этом сообщает NL Times.

В нидерландской Гааге группа эритрейских мигрантов организовала митинг в поддержку действующего правительства Эритреи, но к месту его проведения пришли их бывшие сограждане, не согласные с действующей властью на родине. Потасовка перешли в уличные беспорядки, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что в городе Вроцлав польские фермеры запустили петарды в офис Еврокомиссиии и забросали его яйцами. «Акция протеста началась утром в 10:00, примерно в 10:10 или 10:15 ее прекратили сами организаторы, они попросили людей разойтись», — сказала пресс-секретарь мэрии Вроцлава Моника Дубец.

