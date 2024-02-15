Польские фермеры забросали яйцами офис ЕС

Reuters: фермеры забросали яйцами и петардами офис Еврокомиссии во Вроцлаве

Польские фермеры запустили петарды в офис Еврокомиссии в городе Вроцлав и забросали его яйцами. Об этом сообщает Reuters.

«Акция протеста началась утром в 10:00, примерно в 10:10 или 10:15 ее прекратили сами организаторы, они попросили людей разойтись», — сказала пресс-секретарь мэрии Вроцлава Моника Дубец.

Фермеры в ближайшее время планируют организовать блокаду всех переходов на границе Польши и Украины и провести другую крупную акцию протеста в Варшаве 20 февраля.

Подобные выступления фермеров проходят по всей Европе. Участники протестов недовольны мерами Европейского союза по борьбе с изменениями климата и дешевыми поставками сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ранее в Европарламенте призвали компенсировать фермерам убытки из-за роста украинских поставок. Чешский евродепутат Томаш Здеховски указал, что действующие субсидии не помогают преодолеть конкуренцию со стороны Украины.