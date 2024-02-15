Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:07, 15 февраля 2024Мир

Польские фермеры забросали яйцами офис ЕС

Reuters: фермеры забросали яйцами и петардами офис Еврокомиссии во Вроцлаве

Фото: Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польские фермеры запустили петарды в офис Еврокомиссии в городе Вроцлав и забросали его яйцами. Об этом сообщает Reuters.

«Акция протеста началась утром в 10:00, примерно в 10:10 или 10:15 ее прекратили сами организаторы, они попросили людей разойтись», — сказала пресс-секретарь мэрии Вроцлава Моника Дубец.

Фермеры в ближайшее время планируют организовать блокаду всех переходов на границе Польши и Украины и провести другую крупную акцию протеста в Варшаве 20 февраля.

Материалы по теме:
В XX веке Европу захлестнула волна террора против власти и богачей. Почему теперь он рискует вернуться с новой силой?
В XX веке Европу захлестнула волна террора против власти и богачей.Почему теперь он рискует вернуться с новой силой?
8 января 2024
«Наш мир все больше похож на джунгли» Почему в Европе уже не рады мигрантам и хотят от них избавиться?
«Наш мир все больше похож на джунгли»Почему в Европе уже не рады мигрантам и хотят от них избавиться?
13 февраля 2024

Подобные выступления фермеров проходят по всей Европе. Участники протестов недовольны мерами Европейского союза по борьбе с изменениями климата и дешевыми поставками сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ранее в Европарламенте призвали компенсировать фермерам убытки из-за роста украинских поставок. Чешский евродепутат Томаш Здеховски указал, что действующие субсидии не помогают преодолеть конкуренцию со стороны Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Белгороду сербскими ракетами. Как Украина могла получить их?

      Россиянин расправился с бывшей женой и сам заявил о ее пропаже

      Перечислены главные задачи Сырского на посту главкома ВСУ

      Гладков рассказал о состоянии пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

      Раскрыты новые подробности романа Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Агроном посоветовал способ спасти огород после ледяного дождя

      Устроивших перестрелку в российском городе мигрантов задержали

      Перспективы мирового спроса на нефть оценили

      Крупная рыба утащила рыбака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше