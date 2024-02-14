В ЕС призвали компенсировать фермерам убытки из-за поставок с Украины

Член ЕП Здеховски призвал компенсировать фермерам траты из-за поставок с Украины

Член Европарламента (ЕП) от Чехии Томаш Здеховски призвал компенсировать европейским фермерам убытки, вызванные ростом поставок с Украины. С призывом покрыть траты аграриев Евросоюза (ЕС) евродепутат обратился в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Еврокомиссия предлагает продлить режим беспошлинной торговли с Украиной (...) еще на год до июня 2025 года. Поддержка Украины должна продолжаться и оставаться общей целью всех государств-членов ЕС. Тем не менее беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции вызывает избыток товаров в ЕС, в том числе и в Чехии», — пишет член ЕП в своем письме.

Конкуренция со стороны Украины приводит к падению рыночных цен ниже себестоимости производства, то есть фермеры вынуждены продавать свою продукцию с убытком (даже с учетом субсидий). Эта ситуация продолжается уже долгое время и влияет на средства к существованию фермеров, особенно тех, которые занимаются исключительно растениеводством. Ситуацию необходимо оперативно исправить Томаш Здеховски член Европарламента от Чехии

В связи с этим он обращается к ЕК с призывом ответить на вопрос о возможности компенсации понесенных европейскими фермерами издержек.

«Планирует ли Комиссия предложить конкретные меры по компенсации негативных последствий беспошлинной торговли с Украиной для фермеров в сфере растениеводства? Когда Комиссия предложит такие меры, в частности, для защиты европейских фермеров, занимающихся растениеводством, и как будут выглядеть эти меры?» — спросил он у ЕК.

Ранее Здеховски жаловался Еврокомиссии на ущерб из-за протестов европейских фермеров. В своем обращении он пояснял, что протесты фермеров во Франции негативно сказались на ситуации со свободным перемещением товаров в Евросоюзе и, в частности, навредили чешским водителям грузовиков.

«Чешские грузовые компании сообщили об украденном и поврежденном имуществе и понесли большие экономические потери. Согласно правилам ЕС, государственные органы обязаны предпринимать все необходимые шаги для предотвращения и наказания действий частных лиц, направленных на ограничение свободного перемещения товаров», — отмечал он.