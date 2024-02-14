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04:03, 14 февраля 2024Мир

В Чехии пожаловались на ущерб из-за протестов европейских фермеров

Евродепутат Здеховски пожаловался на ущерб из-за протестов европейских фермеров

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Протесты фермеров во Франции негативно сказались на ситуации со свободным перемещением товаров в Евросоюзе (ЕС) и, в частности, навредили чешским водителям грузовиков. На ущерб из-за протестов европейских фермеров Еврокомиссии (ЕК) пожаловался член Европарламента (ЕП) от Чехии Томаш Здеховски. «Лента.ру» ознакомилась с текстом обращения евродепутата.

«Недавние протесты фермеров во Франции существенно повлияли на водителей грузовиков по всему ЕС, в том числе из Чехии, и нарушили движение товаров. Протесты привели к тому, что автомагистрали были перекрыты более чем на неделю. Такие неконтролируемые протесты серьезно подрывают надлежащее функционирование единого рынка, поскольку чешские грузовики, перевозящие товары для чешских граждан, простаивают в течение нескольких дней», — говорится в его письме.

Чешские грузовые компании сообщили об украденном и поврежденном имуществе и понесли большие экономические потери. Согласно правилам ЕС, государственные органы обязаны предпринимать все необходимые шаги для предотвращения и наказания действий частных лиц, направленных на ограничение свободного перемещения товаров

Томаш Здеховскичлен Европарламента от Чехии

В связи с этим Здеховски обратился к ЕК с вопросом о том, существует ли объективное оправдание неспособности французского правительства предотвратить и наказать ограничение свободного передвижения.

«Попросит ли Комиссия французское правительство действовать с надлежащей твердостью, чтобы восстановить на практике права, которыми пользуются экономические операторы в рамках единого рынка? Могут ли чешские грузовые компании требовать компенсации от французского правительства за ущерб, причиненный протестами, и за его ответственность за ограничение свободы передвижения?» — спросил автор обращения.

В начале февраля сообщалось, что фермеры из разных стран Евросоюза начали проводить акции протеста. Одними из первых забастовали французские аграрии — они перекрыли доступ грузовым автомобилям к переправе через Ла-Манш и стали блокировать автотрассы вокруг Парижа.

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Спустя несколько дней производители из других государств выехали на улицы Брюсселя возле учреждений ЕС перед саммитом лидеров стран-членов объединения. Бельгийские фермеры поддержали волну протестов фермеров во Франции и по всей Европе против новых правил регулирования и планов по сокращению субсидий Евросоюза.

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      Кирилл Садовский
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