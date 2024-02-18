В Германии проверят раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2»

Bild: в ФРГ проверят раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2»

Генеральная прокуратура Германии проверит возможное раскрытие гостайны при планировании газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bild.

По информации издания, в январе 2018 года Горное ведомство города Штральзунд на севере страны опубликовало на своем сайте разрешение на планирование трубопровода. На 556-й странице документа содержалась информация Минобороны ФРГ под грифом «секретно, только для служебного пользования».

Генпрокуратура полагает, что это были, в том числе, данные о районах действия подводных лодок НАТО, говорится в материале. Отмечается, что 11 декабря 2023 года Минобороны Германии было проинформировано о начале проверки в отношении Горного ведомства Штральзунда. Сотрудникам грозит до пяти лет тюрьмы за раскрытие гостайны.

При планировании газопровода регулятор дал письменное заверение, что секретные сведения ни в коем случае не будут опубликованы.

В Министерстве обороны ФРГ считают, что был нарушен прямой абсолютный запрет на передачу информации, а обнародованные данные позволяют сделать выводы о возможностях проведения военных операций.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Соединенных Штатов в диверсиях на «Северных потоках». Политик отказался вдаваться в детали, но подчеркнул, что в таких случаях следует искать тех, кто может быть заинтересован.