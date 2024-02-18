В Херсоне прогремели взрывы

«Общественное»: в Херсоне раздались взрывы

В подконтрольном Украине Херсоне раздались взрывы. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщает телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — сказано в публикации. Другие подробности случившегося телеканалом не уточняются. В РИА Новости отметили, что в данный момент воздушная тревога в городе не звучит.

Ранее в этот же день стало известно, что в другом украинском городе, Львове, прогремел взрыв на объекте промышленности, после чего начался пожар. Глава местной областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что пожарным удалось потушить возгорание, при этом в результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара и взрыва в данный момент выясняются.