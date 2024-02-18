Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:34, 18 февраля 2024Бывший СССР

В Херсоне прогремели взрывы

«Общественное»: в Херсоне раздались взрывы
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Leah Millis / Reuters

В подконтрольном Украине Херсоне раздались взрывы. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщает телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — сказано в публикации. Другие подробности случившегося телеканалом не уточняются. В РИА Новости отметили, что в данный момент воздушная тревога в городе не звучит.

Ранее в этот же день стало известно, что в другом украинском городе, Львове, прогремел взрыв на объекте промышленности, после чего начался пожар. Глава местной областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что пожарным удалось потушить возгорание, при этом в результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара и взрыва в данный момент выясняются.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о судьбе брошенной ВСУ военнослужащей. Ее спасали российские бойцы

      Появились новые кадры бегства ВСУ из Авдеевки

      Депутаты Европарламента призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля

      США начали готовить ответ России из-за якобы размещенной ядерной бомбы в космосе

      В посольстве России рассказали о ситуации на Шри-Ланке после инцидента в отеле

      МИД Египта назвал ХАМАС виновником раскола Палестины

      Кандидат в президенты США предостерегла от возможного конфликта с Россией

      Ефремову помогают заручиться поддержкой вдовы для освобождения по УДО

      Полковник назвал ключевое для России направление после взятия Авдеевки

      В Херсоне прогремели взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше