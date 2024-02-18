В Херсоне рассказали о переменах с пленными солдатами ВСУ

Сальдо: с пленными солдатами ВСУ происходят перемены, пелена спадает с их глаз

С пленными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходят сильные перемены. Об этом рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условия», — заявил он.

По его словам, многие пленные психологически начинают чувствовать себя лучше, поскольку около них оказываются люди,

«к которым они привыкли с детства».

«Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение», — пояснил Сальдо, отметив, что бывшим пленным это нравится. Он добавил, что есть случаи поступления пленных на службу в Российскую армию и добровольческие формирования.

Ранее журнал «Арсенал Отечества» сравнил распорядок дня военнослужащих ВСУ, находящихся в российском плену, с пребыванием в доме отдыха. По данным издания, подъем у украинских военнопленных происходит в 6 часов утра. В течение дня они дважды выходят на прогулку, у них предусмотрено трехразовое питание, а также их не заставляют работать.