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04:02, 18 февраля 2024Бывший СССР

В Херсоне рассказали о переменах с пленными солдатами ВСУ

Сальдо: с пленными солдатами ВСУ происходят перемены, пелена спадает с их глаз

Фото: Gleb Garanich / Reuters

С пленными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходят сильные перемены. Об этом рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда. Русские заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условия», — заявил он.

По его словам, многие пленные психологически начинают чувствовать себя лучше, поскольку около них оказываются люди,
«к которым они привыкли с детства».

«Более добрые, честные и, извините, более трезвомыслящие, чем их недавнее окружение», — пояснил Сальдо, отметив, что бывшим пленным это нравится. Он добавил, что есть случаи поступления пленных на службу в Российскую армию и добровольческие формирования.

Ранее журнал «Арсенал Отечества» сравнил распорядок дня военнослужащих ВСУ, находящихся в российском плену, с пребыванием в доме отдыха. По данным издания, подъем у украинских военнопленных происходит в 6 часов утра. В течение дня они дважды выходят на прогулку, у них предусмотрено трехразовое питание, а также их не заставляют работать.

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      Марина Совина
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