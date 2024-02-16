«Арсенал Отечества» сравнил распорядок пленных ВСУ с пребыванием в доме отдыха

Журнал «Арсенал Отечества» сравнил распорядок дня военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в российском плену, с пребыванием в доме отдыха.

По данным издания, подъем у украинских военнопленных происходит в 6 часов утра. В течение дня они дважды выходят на прогулку, у них предусмотрено трехразовое питание, а также их не заставляют работать. Главный редактор журнала Виктор Мураховский сравнил их жизнь в плену с распорядком дома отдыха.

Кроме того, военный аналитик подчеркнул, что раненые бойцы ВСУ получают всю необходимую медицинскую помощь, питание, а также возможность связаться со своими родственниками. Мураховский отметил, что они не подвергаются пыткам, избиениям и унижениям со стороны российских солдат.

Ранее пленный военнослужащий 5-й бригады Нацгвардии ВСУ Виктор Бидыло рассказал, что в украинской армии командиры устраивают поборы со своих подчиненных.