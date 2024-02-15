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19:18, 15 февраля 2024Бывший СССР

Украинский военнопленный рассказал о поборах командиров в ВСУ

Украинский военнопленный Бидыло рассказал о поборах командиров в ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В украинской армии командиры устраивают поборы со своих подчиненных. Об этом заявил пленный военнослужащий 5-й бригады Нацгвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Бидыло, сообщает Минобороны России.

По его словам, военнослужащие его подразделения из положенных 100 тысяч гривен зарплаты на руки получали только 30-40 тысяч гривен «Из 30-40 тысяч командиры забирали половину якобы на покупку дронов, обмундирование, продукты, машины ремонтировали. По факту мы не знаем, куда уходили эти деньги. Еду мы покупали за свои деньги, обмундирование — тоже. Машины мы ремонтировали и заправляли тоже за свои деньги. Тех, кто был с этим не согласен, отправляли на две недели на [передовые] позиции», — рассказал Бидыло.

Мужчина также добавил, что на передовых позициях его группа попала под артиллерийский обстрел. Увидев зашедших с тыла российских штурмовиков, он вместе с другими украинскими военными принял решение сдаться в плен.

Ранее пленный боец ВСУ Вадим Султанов рассказывал, что из-за потерь и дезертирства многие подразделения украинской армии испытывают нехватку личного состава.

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      Алевтина Запольская
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