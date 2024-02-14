Украинский пленный рассказал о потерях и дезертирстве в ВСУ
Украинский пленный Султанов: у ВСУ нехватка личного состава из-за дезертирства
Многие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку личного состава из-за потерь и дезертирства. Об этом сообщил ТАСС пленный украинский военнослужащий Вадим Султанов.
По его словам, в ВСУ не ведутся разговоры о попытке перейти в наступление грядущей весной.
Ранее боец ВСУ Жасулан Дусембин заявил о потере сотни солдат за сутки. По его словам, из его роты в живых осталась меньше половина солдат.
До этого пленный солдат ВСУ рассказал о политике командования в отношении потерь. По его словам, командиры предпочитают признавать солдат пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя.