Украинский пленный рассказал о потерях и дезертирстве в ВСУ

Украинский пленный Султанов: у ВСУ нехватка личного состава из-за дезертирства

Многие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку личного состава из-за потерь и дезертирства. Об этом сообщил ТАСС пленный украинский военнослужащий Вадим Султанов.

По его словам, в ВСУ не ведутся разговоры о попытке перейти в наступление грядущей весной.

Ранее боец ВСУ Жасулан Дусембин заявил о потере сотни солдат за сутки. По его словам, из его роты в живых осталась меньше половина солдат.

До этого пленный солдат ВСУ рассказал о политике командования в отношении потерь. По его словам, командиры предпочитают признавать солдат пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя.