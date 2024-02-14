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21:14, 14 февраля 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о потерях и дезертирстве в ВСУ

Украинский пленный Султанов: у ВСУ нехватка личного состава из-за дезертирства

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Многие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку личного состава из-за потерь и дезертирства. Об этом сообщил ТАСС пленный украинский военнослужащий Вадим Султанов.

По его словам, в ВСУ не ведутся разговоры о попытке перейти в наступление грядущей весной.

Ранее боец ВСУ Жасулан Дусембин заявил о потере сотни солдат за сутки. По его словам, из его роты в живых осталась меньше половина солдат.

До этого пленный солдат ВСУ рассказал о политике командования в отношении потерь. По его словам, командиры предпочитают признавать солдат пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя.

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      Марина Совина
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