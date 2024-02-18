В Колумбии выразили готовность помочь в урегулировании конфликта на Украине

Президент Колумбии Петро заявил, что его страна не будет поставлять оружие Киеву

Президент Колумбии Густаво Петро рассказал, что его страна готова оказать помощь в урегулировании конфликта на Украине. Однако государство не станет поставлять оружие Киеву, отметил политик по время выступления, пишет ТАСС.

«Мы можем помочь Украине, но не оружием, не разжигая войну между братьями, а, например, разминированием территории, (Колумбия может) способствовать поиску диалога, который позволит выйти из войны», — уточнил он.

В прошлом году Густаво Петро призывал к проведению международной конференции под эгидой ООН, посвященной прекращению украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что саммит, посвященный урегулированию ситуации на Украине, могут перенести из-за безучастности мировых лидеров. Украина настаивает на том, чтобы встреча состоялась в марте, хотя дата, возможно, будет перенесена на апрель или май из-за недостаточной вовлеченности мировых лидеров.