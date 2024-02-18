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14:16, 18 февраля 2024Россия

В Кремле рассказали о докладах Путину по Авдеевке в режиме реального времени

Песков: Путину докладывают о наступлении в районе Авдеевки в реальном времени

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин получает доклады о развитии наступления в районе Авдеевки в режиме реального времени. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщает ТАСС.

«В настоящий момент президенту докладывают министр обороны [Сергей Шойгу] и начальник Генштаба [Валерий Герасимов] о том, что наши подразделения развивают наступление», — добавил Песков.

17 февраля Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. По словам главы Минобороны, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины.

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