Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:14, 18 февраля 2024Мир

В партии Нетаньяху заявили о его отставке после выборов

В партии Нетаньяху сообщили об отставке политика после выборов
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Часть израильтян высказались за проведение досрочных выборов и против нынешнего правительства. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на плановом голосовании в 2026 году, источники издания YNet в его партии указали: он не останется премьером.

Следующие парламентские выборы в Израиле пройдут в октябре 2026 года. Об этом заявлял сам Нетаньяху на пресс-конференции на фоне растущего требования общественности организовать досрочное голосование.

По словам премьера, на данный момент «не время для политики» и последнее, что нужно израильтянам — выборы. В противном случае голосование за новый состав кнессета (парламента) приведет к расколу в стране.

При этом источники издания в правящей партии «Ликуд» заявили, что Нетаньяху не понимает реалий.

«Неважно, как долго Нетаньяху откладывает это и насколько он не хочет [выборов], в конце этой войны мы примем в них участие», — сказал собеседник агентства.

В январе в израильском городе Хайфа тысячи человек вышли на улицы с требованием провести досрочные выборы премьер-министра страны. На митинге присутствовал бывший министр обороны Израиля Моше Яалон. Он обвинил действующего главу кабмина Биньямина Нетаньяху в создании обстоятельств, позволивших ХАМАС начать атаку на Израиль.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Замкомандующего 18-й армией умер в госпитале от ранений. Что известно о полковнике морской пехоты из Дагестана?

      Россиянам покажут юбилейный сезон музыкального шоу с Гориллой, Змеем Горынычем и Киркоровым

      В партии Нетаньяху заявили о его отставке после выборов

      Зеленского обвинили в преступлении против Украины

      Экс-глава контрразведки ФРГ сформировал правую партию

      Во Франции исключили нападение России на Европу

      Трамп рассказал о связи Байдена с фашистами

      Трамп заявил о превращении США в страну третьего мира

      Вероятность кражи «лица» у пользователей iPhone оценили

      Столтенберг и фон дер Ляйен собрались «выпить против Путина»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше