В партии Нетаньяху заявили о его отставке после выборов

В партии Нетаньяху сообщили об отставке политика после выборов

Часть израильтян высказались за проведение досрочных выборов и против нынешнего правительства. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на плановом голосовании в 2026 году, источники издания YNet в его партии указали: он не останется премьером.

Следующие парламентские выборы в Израиле пройдут в октябре 2026 года. Об этом заявлял сам Нетаньяху на пресс-конференции на фоне растущего требования общественности организовать досрочное голосование.

По словам премьера, на данный момент «не время для политики» и последнее, что нужно израильтянам — выборы. В противном случае голосование за новый состав кнессета (парламента) приведет к расколу в стране.

При этом источники издания в правящей партии «Ликуд» заявили, что Нетаньяху не понимает реалий.

«Неважно, как долго Нетаньяху откладывает это и насколько он не хочет [выборов], в конце этой войны мы примем в них участие», — сказал собеседник агентства.

В январе в израильском городе Хайфа тысячи человек вышли на улицы с требованием провести досрочные выборы премьер-министра страны. На митинге присутствовал бывший министр обороны Израиля Моше Яалон. Он обвинил действующего главу кабмина Биньямина Нетаньяху в создании обстоятельств, позволивших ХАМАС начать атаку на Израиль.