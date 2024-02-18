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12:38, 18 февраля 2024Путешествия

В Шри-Ланке начали проверку после домогательств сотрудника отеля к россиянкам

В Шри-Ланке начали проверку из-за «устроившего мастурбейшн» сотрудника отеля

Фото: Unsplash

Полиция Шри-Ланки после вмешательства российского консула начала проверку инцидента с домогательствами сотрудника местного отеля к туристкам из России. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря посольства Германа Федорова сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что туристки улетели в Россию, не написав заявления в полицию. «Несмотря на это, посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего», — добавил он.

Ранее в феврале стало известно, что три туристки из России, проживавшие в одном номере, подверглись домогательствам со стороны персонала отеля Rainbow Surf Beach Hotel. В начале их отдыха служащий гостиницы пришел к ним в номер и стал поглаживать ногу одной из них, а в конце отпуска лег в кровать к двум другим и «устроил мастурбейшн».

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      Полина Кислицына
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