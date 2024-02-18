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10:23, 18 февраля 2024Бывший СССР

В США оценили последствия потери Авдеевки Украиной

Институт внешней политики Филадельфии: потеря Авдеевки дорого обойдется Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Потеря Авдеевки дорого обойдется вооруженным силам Украины (ВСУ). Так последствия потери города под Донецком оценил старший научный сотрудник аналитического центра при Исследовательском институте внешней политики в Филадельфии Роб Ли, его слова приводит газета Washington Post.

По словам эксперта из США, взятие города — самая значительная победа России на поле боя с тех пор, как контрнаступление Киева закончилось тяжелыми потерями и неспособностью отвоевать большие участки территории. Вывод войск повысит моральный дух России в преддверии второй годовщины спецоперации, которая состоится 24 февраля, а также усилит опасения по поводу сокращения военной помощи Киеву.

«Сейчас большие вопросы заключаются в том, насколько дорогостоящим будет вывод войск, и в качестве следующей линии обороны», — отметил Ли.

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Как отмечает издание, ряд украинских военных попали в плен при попытке сменить позиции, а эвакуация раненых затруднена из-за непрекращающихся обстрелов с российской стороны. По словам одного из членов 3-й отдельной штурмовой бригады, занимавшей коксохимический завод в городе, российские бомбы «полностью разрушают любую позицию. Здания и сооружения просто превращаются в котлован после попадания всего одной».

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил о полном взятии под контроль города Авдеевка в Донецкой народной республики (ДНР) в субботу, 17 февраля. По его словам, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. Под непрерывным огневым воздействием российских войск покинуть населенный пункт удалось лишь отдельным разрозненным формированиям ВСУ, для этого им пришлось бросить вооружение и военную технику.

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      Вячеслав Агапов
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