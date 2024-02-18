Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:21, 18 февраля 2024Мир

В Венгрии указали на усиление России перед слабеющей Украиной

Политолог Демко: Украина слабеет, пока Россия и ее армия усиливаются

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Успех российских войск в Авдеевке демонстрирует, что несмотря на санкции и внешнее давление Россия усиливается, вместе с ней усиливается и ее армия, пока Украина с каждым днем слабеет. Об этом заявил венгерский политолог и руководитель Геополитической мастерской научно-учебного центра «Коллегия Матьяша Корвина» Аттила Демко, сообщает газета Magyar Nemzet.

Демко отметил, что Россия смогла сконцетрировать на авдеевском участке значительное количество сил и подготовила достаточно резервов для непредвиденных ситуаций. Несмотря на увеличивающуюся западную помощь Киеву, Украина может лишь наблюдать за тем, как баланс сил медленно смещается в сторону Москвы.

«Это свидетельство общей тенденции: Россия усиливается, Украина слабеет... Российские операции, начатые в конце прошлого года, не увенчались успехом для более масштабного окружения [украинских войск], но они изменили тактику. Теперь они создали небольшой котел и смогли добиться успеха», — отметил ученый.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль города Авдеевки в Донецкой народной республике. По его словам, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Нечем было отстреливаться». Российский офицер дважды вызвал на себя огонь «Градов» и спас бойцов из окружения

      Снайпер ВСУ высказалась о раздражающих солдат российских дронах

      На Украине заявили о статусе пленников из-за решений США

      Выпущенный на свободу в Абхазии насильник россиянки отсидел весь срок

      Трамп представил коллекцию золотых кроссовок собственного бренда

      Олимпийская чемпионка оценила побег фехтовальщиков из России в США

      В Венгрии указали на усиление России перед слабеющей Украиной

      Стоимость газа в США рухнула до тридцатилетнего минимума

      Полковник высказался о возможности решения украинского конфликта за три месяца

      Apple столкнулась с угрозой крупного штрафа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше