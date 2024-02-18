В Венгрии указали на усиление России перед слабеющей Украиной

Политолог Демко: Украина слабеет, пока Россия и ее армия усиливаются

Успех российских войск в Авдеевке демонстрирует, что несмотря на санкции и внешнее давление Россия усиливается, вместе с ней усиливается и ее армия, пока Украина с каждым днем слабеет. Об этом заявил венгерский политолог и руководитель Геополитической мастерской научно-учебного центра «Коллегия Матьяша Корвина» Аттила Демко, сообщает газета Magyar Nemzet.

Демко отметил, что Россия смогла сконцетрировать на авдеевском участке значительное количество сил и подготовила достаточно резервов для непредвиденных ситуаций. Несмотря на увеличивающуюся западную помощь Киеву, Украина может лишь наблюдать за тем, как баланс сил медленно смещается в сторону Москвы.

«Это свидетельство общей тенденции: Россия усиливается, Украина слабеет... Российские операции, начатые в конце прошлого года, не увенчались успехом для более масштабного окружения [украинских войск], но они изменили тактику. Теперь они создали небольшой котел и смогли добиться успеха», — отметил ученый.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о взятии под контроль города Авдеевки в Донецкой народной республике. По его словам, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.