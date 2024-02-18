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12:42, 18 февраля 2024Бывший СССР

Военный ВСУ пожаловался на запоздалое решение об уходе из Авдеевки

Mundo: военный ВСУ заявил, что Киев должен был вывести силы из Авдеевки раньше

Фото: Alina Smutko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве должно было принять решение и вывести войска из Авдеевки намного раньше, что привело к бессмысленным потерям при попытке обороны этого населенного пункта. Об этом испанской газете Mundo заявил один из военнослужащих ВСУ, участвующих в операции.

«Это была ошибка. Мы должны были вывести войска гораздо раньше», — пожаловался на командование ВСУ один из украинских военных на условиях анонимности.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил о полном взятии под контроль города Авдеевка в Донецкой народной республики. По его словам, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. Под непрерывным огневым воздействием российских войск покинуть населенный пункт удалось лишь отдельным разрозненным формированиям ВСУ, для этого им пришлось бросить вооружение и военную технику.

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      Алевтина Запольская
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