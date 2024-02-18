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17:39, 18 февраля 2024Мир

Выпущенный на свободу в Абхазии насильник россиянки отсидел весь срок

ВС Абхазии: выпущенный на свободу насильник россиянки Абухба отсидел весь срок
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Выпущенный на свободу в Абхазии Эдгар Абухба, который в 2019 году избил и изнасиловал российскую туристку, отсидел весь срок. Об этом сообщает Верховный суд (ВС) республики на своем сайте.

Абухба взяли под стражу 2 августа 2019 года, а спустя полгода Сухумский городской суд приговорили его к девяти годам колонии общего режима. Как пояснил ВС Абхазии, на момент совершения преступления фигурант был несовершеннолетним, а потому срок наказания не мог превышать десяти лет.

Приговор был обжалован и изменен в части определения вида исправительного учреждения — Абухба отправили в колонию строгого режима на тот же срок.

25 октября 2022 года адвокат осужденного подал жалобу и попросил оправдать Абухба. Конституционный суд Абхазии назвал несовершеннолетие виновного смягчающим обстоятельством, а также заявил, что осужденный подлежал направлению в колонию общего режима. В результате определение Кассационной коллегии по уголовным делам ВС Абхазия признали незаконным и осужденного вернули в колонию общего режима.

По данным ТАСС, в Абхазии нет колоний, только СИЗО. Потому срок заключения при общем режиме засчитывается «один к двум», при строгом режиме — «два к трем». Потому Абухба должен был отсидеть 4,5 года из назначенных девяти лет. 2 февраля срок наказания истек.

Ранее МИД России предостерег россиян от посещения Абхазии.

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      Илона Палей
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