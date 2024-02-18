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01:25, 18 февраля 2024Россия

Взятие российскими военными Авдеевки назвали ударом по имиджу Украины

Военный аналитик Коротченко заявил, что взятие Авдеевки деморализует ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что взятие российскими военными Авдеевки в ДНР деморализует Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это колоссальный удар по имиджу Киева. «Совершенно очевидно, это индикатор того, что ВСУ выиграть на поле боя не могут», — сказал он.

Коротченко добавил, что взятие Авдеевки позволит отодвинуть линию фронта от Донецка и снизить количество обстрелов города со стороны украинских войск.

Ранее главнокомандующий Вооруженных силы Украины Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города».

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      Марина Совина
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