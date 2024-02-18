Замкомандующего 18-й армией умер в госпитале от ранений

Замкомандующего 18-й армией полковник Магомеджанов умер в госпитале от ранений

В севастопольском госпитале умер гвардии полковник Магомедали Магомеджанов, занимавший должность заместителя командующего 18-й армией. Об этом сообщила в Telegram-канале Общественная палата Дагестана.

Военный скончался 14 февраля от полученных в ходе боев ранений. Его похоронили 17 февраля с воинскими почестями в родном дагестанском селе Хлют, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, эта военная операция стала для полковника четвертой и, к сожалению, последней», — написал Меликов.

Магомеджанов был также командиром 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота.

Ранее на 72-м году жизни умер герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин. Он командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане. Режиссер Федор Бондарчук ориентировался на биографию генерала во время съемок фильма «9 рота».