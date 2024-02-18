Соскин: назначение Сырского главкомом ВСУ было преступлением против Украины

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ было преступлением против Украины.

«Это [назначение Сырского] преступление. Поэтому за него надо отвечать импичментом, наверное, Зеленский?» — заявил Соскин. По его мнению, страна не сможет удержать фронт в таком состоянии. «Мы уже можем говорим, что Сырский и вот этот паренек, которого назначили главой Генштаба, они не тянут», — отметил он.

Соскин назвал все заявления президента Украины Владимира Зеленского о будущих победах пустыми разговорами. По его словам, западные страны не оказывают Киеву никакой материальной помощи, а все попытки добиться поставок США обречены на неудачу.

Ранее Соскин заявил, что Украина ушла из геополитической повестки дня в мировом масштабе, а ее лидер Владимир Зеленский предстал в виде «бомжа с вокзала» после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.