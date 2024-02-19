Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
00:05, 19 февраля 2024Экономика

Траты россиян к 23 Февраля и 8 Марта сравнили

«Тинькофф Журнал»: 8 Марта обходится примерно на 30% дороже, чем 23 Февраля

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Траты к Международному женскому дню — 8 Марта у россиян примерно на 30 процентов больше, чем ко Дню защитника Отечества — 23 Февраля. Это следует из исследования специалистов «Тинькофф Журнала», результаты которого оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что для расчетов были взяты обезличенные данные клиентов Тинькофф Банка и проанализированы их расходы по семи категориям магазинов в периоды с 16 по 25 февраля и с 3 по 12 марта 2023 года.

Специалисты определили, что за несколько дней до 23 Февраля растут траты россиян на алкоголь, косметику и электронику. Сокращаются в эти дни расходы в категориях «Стройматериалы» и «Товары для дома и ремонта».

Накануне 8 Марта больше всего растут траты на цветы, ювелирные украшения и косметику. Траты в магазинах одежды и обуви, электроники и техники примерно на 25 процентов больше, чем в обычный день, следует из исследования.

В сумме 8 Марта обходится примерно на 30 процентов дороже, чем 23 Февраля

исследование специалистов Тинькофф Журнала

Специалисты отметили, что за несколько дней до Международного женского дня траты в салонах красоты достигают пика, а 8 Марта резко уменьшаются.

Кроме того, результаты исследования показали, что к 23 Февраля россияне покупают на восемь процентов больше алкоголя, чем к Международному женскому дню. А на 8 Марта — примерно в полтора раза больше косметики и ювелирных украшений, а также на 23 процента больше одежды и обуви.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года суммарные траты россиян на ювелирные украшения выросли на 18 процентов в сравнении с уровнем 2022-го и достигли отметки в 366 миллиардов рублей. В качестве главных причин подобной динамики аналитики назвали ряд факторов. Однако главными из них стал общий рост цен на ювелирные изделия на российском рынке. Еще одним важным драйвером роста оборота отрасли эксперты сочли увеличение интереса граждан к покупкам в онлайн-режиме.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это наша искренняя позиция». Пашинян заявил, что Армения не является союзницей России в вопросе Украины

      На Западе заявили об американских приказах Украине наносить удары по России

      Симоньян назвала неизвестную Западу причину важности СВО для России

      В США назвали условие для мира на Украине

      В Генштабе отметили превосходство военного искусства России над НАТО

      Самая сексуальная автогонщица в мире пришла в ресторан в откровенном образе

      В России допустили новое контрнаступление ВСУ

      В России предложили отрегулировать деятельность курьеров

      В России обвинили военных НАТО в управлении системами ПВО и РСЗО на Украине

      Российская корпорация потребовала с финской верфи 36 миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше