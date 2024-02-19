Траты россиян к 23 Февраля и 8 Марта сравнили

«Тинькофф Журнал»: 8 Марта обходится примерно на 30% дороже, чем 23 Февраля

Траты к Международному женскому дню — 8 Марта у россиян примерно на 30 процентов больше, чем ко Дню защитника Отечества — 23 Февраля. Это следует из исследования специалистов «Тинькофф Журнала», результаты которого оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что для расчетов были взяты обезличенные данные клиентов Тинькофф Банка и проанализированы их расходы по семи категориям магазинов в периоды с 16 по 25 февраля и с 3 по 12 марта 2023 года.

Специалисты определили, что за несколько дней до 23 Февраля растут траты россиян на алкоголь, косметику и электронику. Сокращаются в эти дни расходы в категориях «Стройматериалы» и «Товары для дома и ремонта».

Накануне 8 Марта больше всего растут траты на цветы, ювелирные украшения и косметику. Траты в магазинах одежды и обуви, электроники и техники примерно на 25 процентов больше, чем в обычный день, следует из исследования.

В сумме 8 Марта обходится примерно на 30 процентов дороже, чем 23 Февраля исследование специалистов Тинькофф Журнала

Специалисты отметили, что за несколько дней до Международного женского дня траты в салонах красоты достигают пика, а 8 Марта резко уменьшаются.

Кроме того, результаты исследования показали, что к 23 Февраля россияне покупают на восемь процентов больше алкоголя, чем к Международному женскому дню. А на 8 Марта — примерно в полтора раза больше косметики и ювелирных украшений, а также на 23 процента больше одежды и обуви.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года суммарные траты россиян на ювелирные украшения выросли на 18 процентов в сравнении с уровнем 2022-го и достигли отметки в 366 миллиардов рублей. В качестве главных причин подобной динамики аналитики назвали ряд факторов. Однако главными из них стал общий рост цен на ювелирные изделия на российском рынке. Еще одним важным драйвером роста оборота отрасли эксперты сочли увеличение интереса граждан к покупкам в онлайн-режиме.

