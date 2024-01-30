Траты россиян на ювелирные украшения заметно выросли

SOKOLOV: траты россиян на ювелирные изделия выросли на 18 % в 2023 году

По итогам 2023 года суммарные траты россиян на ювелирные украшения выросли на 18 процентов в сравнении с уровнем 2022-го и достигли отметки в 366 миллиардов рублей. Об этом говорится в исследовании аналитического центра SOKOLOV (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Средний чек подобных покупок увеличился на 16,3 процента и достиг уровня в 7552 рублей. При этом резкий рост спроса россиян на ювелирные изделия аналитики зафиксировали во второй половине 2023 года. В эти месяцы оборот рынка увеличивался более чем на 20 процентов в сравнении с теми же периодами 2022 года, уточнили эксперты.

В качестве главных причин подобной динамики аналитики назвали ряд факторов. Однако главными из них стал общий рост цен на ювелирные изделия на российском рынке. Еще одним важным драйвером роста оборота отрасли эксперты сочли увеличение интереса граждан к покупкам в онлайн-режиме.

Согласно прогнозам экспертов, в 2024 году суммарный оборот российского ювелирного рынка может достигнуть отметки в 380 миллиардов рублей «при отсутствии каких-либо шоковых факторов». В свою очередь, доля онлайн-продаж в общей структуре рынка за это время может увеличиться до 25 процентов, заключили в аналитическом центре.

Ранее аналитики компании Infoline прогнозировали, что по итогам 2023 года суммарный оборот российского рынка ювелирных изделий может вырасти на 7-10 процентов и достичь уровня в 330-340 миллиардов рублей. В качестве главных причин подобной динамики эксперты тогда назвали удорожание драгоценных металлов и рост интереса к подобной продукции со стороны россиян.