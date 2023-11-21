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10:31, 21 ноября 2023Экономика

Российской ювелирной отрасли предрекли рост

Infoline: оборот ювелирного рынка России может вырасти на 7-10 % в 2023 году

Фото: Fallon Michael / Unsplash

Суммарный оборот российского рынка ювелирных изделий может вырасти на 7-10 процентов по итогам 2023 года и достичь 330-340 миллиардов рублей в денежном выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Infoline.

Таким образом, к концу декабря отрасль может выйти на уровень 2021 года по суммарному объему оборота. Этому будут способствовать ряд факторов, включая активизацию спроса со стороны населения и удорожание драгоценных металлов. При этом в 2022 году, как уточнили эксперты, на российском рынке прослеживалась противоположная ситуация.

Тогда из-за перехода россиян к экономии денежных средств обороты отечественной ювелирной отрасли сократились на 6,7 процента к уровню 2021 года. В первой половине 2023-го динамику удалось выправить. В январе-июне продажи ювелирных изделий в России выросли на два процента в сравнении с тем же периодом 2022-го и достигли уровня в 155 миллиардов рублей.

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На улучшение динамики крупных российских торговых сетей также повлиял уход с рынка популярных глобальных брендов, включая Pandora. На этом фоне глава компании Sokolov Николай Поляков предрек увеличение продаж ювелирных украшений в стране на 12-15 процентов в денежном выражении по итогам 2023 года.

Ранее аналитик компании «БКС Мир инвестиций» по фондовому рынку Валерий Емельянов предупредил россиян о грядущем подорожании ювелирных изделий из-за санкций Евросоюза (ЕС) против российских алмазов. Издание EUobserver сообщало, что в 12-й пакет ограничений войдет запрет на импорт из РФ изделий, содержащих алмазы и жемчуг. Как уточнил Емельянов, удорожание украшений из-за новых санкций будет обусловлено высокой зависимостью России от импорта зарубежных ограненных бриллиантов.

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