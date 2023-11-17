Евросоюз захотел отказаться от ювелирных украшений и часов из России

EU Observer: запрет ЕС на импорт алмазов из РФ коснется и ювелирных изделий

Запрет на поставки алмазов из России в Евросоюз в рамках нового пакета санкций распространяется также на ювелирные изделия. Об этом узнал EU Observer.

По информации издания, мера затрагивает импорт несортированных алмазов, а также большинства непромышленных и искусственных алмазов. В частности, отказ от поставок касается украшений с бриллиантами, сделанных из жемчуга, золота, серебра, и наручных часов из драгоценных металлов, произведенных в России.

В Евросоюз нельзя будет завозить алмазы, добытые в России и экспортированные Россией, а также алмазы, которые перевозились транзитом через Россию или были обработаны в третьих странах. В случае одобрения санкций запрет вступит в силу 1 января 2024 года.

Помимо этого, ограничения в рамках 12-го пакета санкций коснутся российского сжиженного пропана (используется для отопления и как топливо для транспорта), медной проволоки, алюминиевой проволоки и фольги, а также российской нефти. Кроме того, ЕС планирует ограничить поставки в Россию станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для БПЛА, которые страна может использовать в боевых действиях на Украине.

Еврокомиссия уже приняла предложения комиссии и верховного представителя Евросоюза по 12-му пакету санкций против России и направила их на рассмотрение странам-членам блока. Новые ограничения, предположительно, ударят по товарообороту России примерно на пять миллиардов евро.