Россиян предупредили о грядущем подорожании ювелирных украшений

Аналитик Емельянов: санкции ЕС против алмазов РФ приведут к удорожанию украшений

Европейские санкции против российских алмазов приведут к росту мировых цен на сырье и вызовут удорожание ювелирных украшений. Об этом заявил аналитик компании «БКС Мир инвестиций» по фондовому рынку Валерий Емельянов. Его слова приводит «Прайм».

Ранее издание EUobserver со ссылкой на черновой проект 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) сообщило, что запрет на импорт алмазов из России затронет ювелирные изделия, содержащие алмазы и жемчуг. Речь шла в том числе о несортированных драгоценных камнях и большинстве непромышленных и искусственных алмазах. Как уточнил Емельянов, удорожание украшений из-за новых ограничений будет обусловлено высокой зависимостью России от импорта зарубежных ограненных бриллиантов.

По словам эксперта, в России никогда не производился полный цикл изготовления ювелирных изделий. На экспорт шли почти все необработанные алмазы, что составляло более трети от мирового объема. В то же время для создания украшений отечественного производства Россия в большом количестве закупала за рубежом уже ограненные бриллианты. «В худшем случае производители алмазов в РФ поднимут цены еще и для внутреннего покупателя, чтобы как-то отбить потери. Причин для снижения цен нет вообще никаких», — заключил Емельянов.

13 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия в ближайшее время представит на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России. В новый список ограничений войдут персональные меры, а также экономические и секторальные санкции. Итоговый документ включит в себя экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также предусмотрит наказание для третьих стран за помощь Москве в обходе международных санкций.