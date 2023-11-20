Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:05, 20 ноября 2023Экономика

Россиян предупредили о грядущем подорожании ювелирных украшений

Аналитик Емельянов: санкции ЕС против алмазов РФ приведут к удорожанию украшений
СюжетСанкции против России:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Европейские санкции против российских алмазов приведут к росту мировых цен на сырье и вызовут удорожание ювелирных украшений. Об этом заявил аналитик компании «БКС Мир инвестиций» по фондовому рынку Валерий Емельянов. Его слова приводит «Прайм».

Ранее издание EUobserver со ссылкой на черновой проект 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) сообщило, что запрет на импорт алмазов из России затронет ювелирные изделия, содержащие алмазы и жемчуг. Речь шла в том числе о несортированных драгоценных камнях и большинстве непромышленных и искусственных алмазах. Как уточнил Емельянов, удорожание украшений из-за новых ограничений будет обусловлено высокой зависимостью России от импорта зарубежных ограненных бриллиантов.

Материалы по теме:
Евросоюз подготовил новый пакет санкций. Лишится ли Россия европейских гвоздей?
Евросоюз подготовил новый пакет санкций. Лишится ли Россия европейских гвоздей?
1 ноября 2023
Евросоюз анонсировал новые санкции против России. По кому они ударят?
Евросоюз анонсировал новые санкции против России. По кому они ударят?
13 ноября 2023

По словам эксперта, в России никогда не производился полный цикл изготовления ювелирных изделий. На экспорт шли почти все необработанные алмазы, что составляло более трети от мирового объема. В то же время для создания украшений отечественного производства Россия в большом количестве закупала за рубежом уже ограненные бриллианты. «В худшем случае производители алмазов в РФ поднимут цены еще и для внутреннего покупателя, чтобы как-то отбить потери. Причин для снижения цен нет вообще никаких», — заключил Емельянов.

13 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия в ближайшее время представит на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России. В новый список ограничений войдут персональные меры, а также экономические и секторальные санкции. Итоговый документ включит в себя экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также предусмотрит наказание для третьих стран за помощь Москве в обходе международных санкций.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан высокопоставленный чиновник Минприроды. Он курировал заповедные земли России

      Визит главы Пентагона в Киев назвали черной меткой для Зеленского

      Пробки на занесенном снегом «Верхнем Ларсе» попали на видео

      Повар назвала неожиданный секрет нежного картофельного пюре

      Российские власти собрались помочь нефтяным компаниям с ремонтом заводов

      Американцы изменили свое отношение к русским и палестинцам

      В СВР рассказали о советах США Киеву по вопросу призывного возраста

      В России создадут новые пуленепробиваемые стекла для броневиков

      Въехавшего в толпу людей на машине россиянина поместили под стражу

      Биткоин в Аргентине подскочил на избрании президентом «экономиста с бензопилой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости