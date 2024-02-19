65-летняя Шэрон Стоун показала морщины крупным планом на обложке журнала
Американская актриса Шэрон Стоун показала естественную внешность на обложке журнала Flaunt Magazine. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте модного издания.
Так, на одном фото 65-летняя звезда «Основного инстинкта» предстала перед камерой в воде, продемонстрировав крупным планом морщины на лице. На других снимках знаменитость запечатлена в черном объемном платье с высоким разрезом на бедре и сияющих открытых балетках.
Известно, что автором данных кадров стал фотограф Эрик Майкл Рой из Нью-Йорка, который работал с супермоделями Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс.
Ранее Шэрон Стоун также приняла участие в съемке для модного журнала InStyle. Тогда актриса примерила черное боди и белый плащ. При этом она позировала перед камерой без штанов, прижав колени друг к другу.