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15:24, 19 февраля 2024Ценности

65-летняя Шэрон Стоун показала морщины крупным планом на обложке журнала

Фото: Johanna Geron / Reuters

Американская актриса Шэрон Стоун показала естественную внешность на обложке журнала Flaunt Magazine. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте модного издания.

Так, на одном фото 65-летняя звезда «Основного инстинкта» предстала перед камерой в воде, продемонстрировав крупным планом морщины на лице. На других снимках знаменитость запечатлена в черном объемном платье с высоким разрезом на бедре и сияющих открытых балетках.

Известно, что автором данных кадров стал фотограф Эрик Майкл Рой из Нью-Йорка, который работал с супермоделями Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс.

Ранее Шэрон Стоун также приняла участие в съемке для модного журнала InStyle. Тогда актриса примерила черное боди и белый плащ. При этом она позировала перед камерой без штанов, прижав колени друг к другу.

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      Мария Винар
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