Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:43, 14 февраля 2024Ценности

65-летняя Шэрон Стоун снялась без штанов для модного журнала

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном образе для модного журнала InStyle. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

65-летняя звезда «Основного инстинкта» предстала перед камерой в черном боди и белом плаще. При этом она позировала без штанов, прижав колени друг к другу. Кроме того, Стоун надела остроносые туфли серебристого цвета, оформленные ремешками с декоративными элементам на щиколотках.

Поклонники восхитились данной съемкой, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Такая привлекательная, как и всегда», «Вечно молодая», «Что за шикарная женщина!», «Королева», «Самая очаровательная», — высказывались они.

В январе Шэрон Стоун примерила откровенный образ для испанской версии журнала Harper's Bazzar. Тогда актриса снялась для обложки глянца в оголяющем тело наряде, который представлял собой длинное облегающее платье коричневого цвета с вырезом под грудью. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие было оформлено объемными элементами у боков и лица.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Полигон превратился в мясорубку». Что известно об ударе по лагерю ВСУ, где находились до 1500 солдат?

      Минобороны отправили модернизированные Т-80

      В Сбере раскрыли число ежедневных мошеннических звонков россиянам

      Россияне раскрыли желаемую зарплату для своих партнеров

      Контроль за рассрочками россиян захотели усилить

      65-летняя Шэрон Стоун снялась без штанов для модного журнала

      Врачи предостерегли от злоупотребления несколькими популярными продуктами

      В США потеряли портрет Джорджа Вашингтона

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтехранилище в Воронежской области

      Россиянин расправился с родственником и ради своей безопасности инсценировал ДТП

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше