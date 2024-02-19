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05:40, 19 февраля 2024Путешествия

80-летнюю туристку изнасиловали во время отпуска на Багамах

Фото: Koh Gui Qing / Reuters

Пожилую жительницу Канады изнасиловали в отеле на Багамских островах. Подробностями поделился портал Kawartha 411.

В январе 80-летняя женщина, страдающая болезнью Альцгеймера, приехала в отпуск на карибский курорт вместе с сестрой. Когда туристки возвращались на лифте в свой номер, в кабину зашел еще один приезжий из Канады. Лифт поднялся на нужный этаж, сестра женщины вышла из него первой, и тут двери внезапно закрылись.

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Родственница и другие гости отеля сразу же начали искать пенсионерку. Они просили администрацию отеля вызвать полицию, посмотреть записи с камер видеонаблюдения и проверить список постояльцев, но им отказали. Примерно через 30 минут после исчезновения 80-летнюю туристку нашли стоящей с нижним бельем в руках.

Пострадавшую отвезли в больницу, где врачи подтвердили, что ее изнасиловали. Отмечается, что полиция быстро нашла и арестовала 61-летнего злоумышленника. Мужчине уже предъявили обвинения, теперь ему грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Ранее на Бали гид заманил китайскую туристку в отель и изнасиловал. Благодаря подруге девушки, которая ждала ее на парковке, преступника удалось задержать на месте.

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      Мария Борисова
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